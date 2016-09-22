الصحة: إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجيش بالمنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 25 مواطن في حادث انقلاب أتوبيس صباح اليوم، بطريق الجيش بمحافظة المنيا، وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم نقل 15 من حالات الإصابة إلى مستشفى المنيا العام، بالإضافة إلى نقل 8 إلى مستشفى المنيا الجامعي، فيما أسعف حالتين في موقع الحادث، وتركوا وذلك بمشاركة 17 سيارات إسعاف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالة واحدة من حالات الإصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لسوء حالته الصحية، وأن باقي الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وخدوش وسحجات، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.