حجز دعوى "ميلودى" ضد "mbc" بسبب مسرحية الواد سيد الشغال للحكم 13 نوفمبر

حجزت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى شركة "ميلودى"، ضد مجموعة قنوات "mbc"، بسبب خلاف على عرض مسرحية الواد سيد الشغال، للحكم فى جلسة 13 نوفمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار فتحى عزت وسكرتارية كريم صابر.

واستندت الشركة المدعية على أنها صاحبة الحق فى استغلال وبث عدد من الأعمال الفنية تشملها مسرحية " الواد سيد الشغال "، للنجم عادل إمام، إلا أنها فوجئت بقيام الشركة المدعى عليها، بمطالبتها بالتوقف عن عرض المسرحية عبر موقعها الإلكترونى، مدعية أنها صاحبة الحقوق الحصرية الوحيد لها.

وطالبت "ميلودى" فى الدعوى بحذف شركة "mbc"، إنذارها، وكذلك عدم التعرض للشركة فى استغلال المحتوى الفنى لمسرحية "الواد سيد الشغال" على موقع "يوتيوب".