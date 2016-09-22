إخلاء سبيل المتهم بالقاء بناتة الثلاث من شرفة المنزل بقنا

قررت نيابة فرشوط، إخلاء سبيل العامل المتهم بإلقاء بناته الثلاثة من شرفة المنزل، والحضور حين يتم استدعائه.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بإصابة 3 شقيقات بفرشوط ، وكشفت التحريات إصابة كلاً من ” نسمة . ق . ق ” 3 سنوات وشقيقتها” دينا ” 3 شهور، بأشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر في الجمجمة، وتم نقلهن الى مستشفى قنا الجامعي، وإصابة شقيقتهن ” هايدي ” 4 سنوات بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم حجزها بمستشفى فرشوط المركزي، وتبين من التحريات أن والد المجنى عليهم.

قام بإلقائهن من شرفة المنزل بسبب خلافات عائلية، فتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة صرف المتهم والحضور حين استدعائه.