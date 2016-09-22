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وزير الخارجية الروسي يلتقي ولي العهد السعودي لمناقشة أوضاع المنطقة

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وزير الخارجية الروسي يلتقي ولي العهد السعودي لمناقشة أوضاع المنطقة وزير الخارجية الروسي يلتقي ولي العهد السعودي لمناقشة أوضاع المنطقة

سيرجي لافروف

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف آل سعود، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضاع المنطقة ومكافحة الإرهاب والتعاون الثنائي.

وأشار بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إلى أن مباحثات الجانبين ركزت بالأساس على تعزيز العلاقات الروسية في المجالات الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى أبرز مسائل الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى بحث الوزير الروسي الوضع الإنساني في سوريا وأوكرانيا مع رئيس الصليب الأحمر الدولي بيتير ماورير وغيره من مسائل التعاون الثنائي.

كما ناقش لافروف تسوية الأزمة السورية والأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك الأزمة في أوكرانيا مع نظيره السويسري ديديه بوركهالتر، إضافة إلى عدد من مسائل العلاقات الثنائية.

ومع نظيره الياباني، فوميو كيشيدا، بحث الوزير الروسي على هامش أعمال الجمعية العامة أمس الأربعاء، القضية السورية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والتحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اليابان في ديسمبر المقبل.

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