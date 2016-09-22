"تورونتو" وجهة خريفية في انتظارك

"تورونتو" هي عاصمة "أونتاريو" الكندية، والمدينة الأكبر في البلاد، وتضمّ مجموعةً من مناطق الجذب السياحي، لا سيما المتاحف وصالات العرض، بدون إغفال الجزر. ونظراً إلى قرب عناوين الجذب السياحي من بعضها البعض، يسهل التنقل بينها، مع استقلال "مترو" الأنفاق للمسافات البعيدة.

في "تورونتو" لا تُفوّت زيارة:

| برج "سي إن": يبلغ ارتفاع البرج 553 متراً. هناك، يحلو القيام برحلة إلى واحدة من مناطق المراقبة أو المطاعم الكاشفة لمناظر رائعة للمدينة وبحيرة "أونتاريو". بُني البرج بين 1972 و1976، وكان المبنى الأطول في العالم لفترة من الوقت، ولكن سرعان ما تمّ تجاوزه. تبلغ منطقة المراقبة الأعلى فيه 447 متراً، وتوفّر إطلالات تمتد إلى شلالات "نياجارا" وولاية "نيويورك"!

| "معرض الفن": يقع المعرض غربي وسط المدينة. وفيه تُنظّم سلسلة من المعارض المؤقتة على مدار العام، منها: الكندية والافريقية والأروبية. علماً بأن المتحف يعرض مجموعة خاصة من اللوحات الكندية المثيرة للإعجاب، بصورة دائمة.

| "كازا لوما": هو بناء استثنائي يذكّرنا إلى حد ما بقلاع القرون الوسطى. كان شُيّد في الأصل للمليونير الكندي هنري بيلات، الذي كان من بين أول من أدرك واستغل فرصة لكسب المال من شلالات "نياجارا". تحول البناء اليوم إلى متحف يضمّ حوالي 100 غرفة، ويمكن الزائرين من إلقاء نظرة على التاريخ الأوروبي.

للتسوّق

إن مركز "إيتون" شمالي منطقة الأعمال المركزية مخصّص للتسوق، وهو يمتدّ على مساحة فسيحة قابلة دائماً للتجديد والتوسيع. ويحوي مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.

إذا توفّر الوقت للسائح، عليه أن لا يفوّت فرصة استكشاف المناطق السياحية خارج "تورونتو"، لا سيما شلالات "نياجارا" الواقعة على بُعد ساعة ونصف الساعة من المدينة، فضلاً عن زيارة بعض من أكبر مدن كندا، بما في ذلك "أوتاوا" و"مونتريال"، بواسطة القطار أو السيارة.

لمحبي الطبيعية، لا بد من زيارة الأماكن المفتوحة في "أونتاريو" بين الربيع والخريف، للتمتع بالمشي لمسافات طويلة، وممارسة هواية التجذيف والصيد والتخييم،

أو الاسترخاء في أحد المتنزهات.