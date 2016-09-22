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بالصور..وكيل "الشباب والرياضة" بالغربية يكرم أوائل دورى المعلومات الدينية

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بالصور..وكيل "الشباب والرياضة" بالغربية يكرم أوائل دورى المعلومات الدينية بالصور..وكيل "الشباب والرياضة" بالغربية يكرم أوائل دورى المعلومات الدينية

>الغربية – محمد عز

كرم على الراعى وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب بالغربية، صباح اليوم الخميس، الشباب الحاصل على المراكز الأولى بدورى المعلومات الدينية على مستوى المحافظة، والذى أقيم تحت رعاية محمد إسماعيل وكيل الوزارة، وإشراف "إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بمديريه الشباب"، بمشاركه 30 شاب وفتاة من المتميزين فى الأنشطة الدينية، تم تصعيدهم من مراكز الشباب.

وفاز بالمركز الأول إدارة المحلة ثان ويمثلها "فاطمة الزهراء طارق، وكامل محمد كامل، ومصطفى حسنى محمد"، وفاز بالمركز الثانى إدارة طنطا ثان ويمثلها "حسام محمد إبراهيم، ومحمود إبراهيم عبد اللطيف، ومنال إبراهيم حامد"، وفاز بالمركز الثالث إدارة كفر الزيات ويمثلها " بلال جلال عبد القادر، و محمد أحمد، وأمانى أحمد".

والدورى تم بإشراف بركات القديم مدير عام البرامج الثقافية والتطوعية بالمديرية، وتنظيم نور قاسم، وعلا فوزى، وضحى سعيد، ونها محمد إبراهيم من قبل التخطيط والمتابعة، وتحكيم الشيخ محمد على مدير عام بمديرية أوقاف الغربية.

 

 

 

 

 


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