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اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول: موعد إعلان القائمة.. وبرنامج المنتخب قبل الكونجو

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اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول: موعد إعلان القائمة.. وبرنامج المنتخب قبل الكونجو اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول: موعد إعلان القائمة.. وبرنامج المنتخب قبل الكونجو

صرح إيهاب لهيطة عضو مجلس اتحاد الكرة ومدير منتخب مصر بأن يوم الإثنين المقبل هو موعد إعلان قائمة مباراة الكونجو.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونجولي في افتتاح تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال لهيطة في تصريحات لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني لمنتخب سيعلن عن القائمة المستدعاة للمباراة يوم الإثنين المقبل".

وأضاف "المحترفين المستدعين للمباراة سيصلون لمصر يومي 2 و3 أكتوبر المقبل".

عضو مجلس اتحاد الكرة أتبع "السفر للكونجو سيكون يوم 7 أكتوبر المقبل، ونصل في نفس اليوم".

واسترتسل " سيخوض المران الرئيسي في الكونجو يوم 8 أكتوبر قبل المباراة بـ 24 ساعة، ثم نخوض اللقاء يوم 9 أكتوبر".

وأتم "العودة لمصر ستكون يوم 10 أكتوبر لإنهاء المعسكر".

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