إخلاء سبيل المتهم بإلقاء بناته الثلاث من شرفة المنزل بقنا

مراسل «ONA»:

قررت نيابة فرشوط، اليوم الخميس، إخلاء سبيل العامل المتهم بإلقاء بناته الثلاثة من شرفة المنزل والحضور حين استدعائه.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بإصابة 3 شقيقات بفرشوط، وكشفت التحريات إصابة كل من “نسمة . ق . ق” 3 سنوات وشقيقتها “دينا” 3 شهورباشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر في الجمجمة.

تم نقلهن الى مستشفى قنا الجامعي، وإصابة شقيقتهن “هايدي” 4 سنوات باشتباه ما بعد الإرتجاج وتم حجزها بمستشفى فرشوط المركزي.

وتبين من التحريات أن والد المجنى عليهم قام بإلقاهن من شرفة المنزل بسبب خلافات عائلية، فتم ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة صرف المتهم والحضور حين استدعائه.