مباحث أسوان تضبط عاطلاً بحوزته مواد مخدرة وسلاح

تمكنت مباحث قسم أول أسوان، اليوم، الخميس، من ضبط عاطل عثر بحوزته على 4 كيلو من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث قسم أول عن قيام عاطل بترويج كمية من المخدرات على عملائه بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان.

تم تشكيل قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد خلف الله، رئيس مباحث قسم أول أسوان، وبمعاونة الرائد عصام الشناوى، والرائد محمود محروس، ضباط مباحث القسم، تمكنت من ضبط المتهم "محمود.ج.م" وشهرته "نوبى" ٣٧ سنة، عاطل، وعثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، و٤ كيلو من مخدر البانجو، و٤٥٠ جرام من مخدر الحشيش.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.