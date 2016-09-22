حبس تاجر بأسوان 4 أيام لجمعه 36 طن أرز مدعم لتهريبها إلى السودان

أمرت نيابة إدفو بأسوان، اليوم، الخميس، بحبس تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من الأرز المدعم قدرت بنحو 36200 طن، بغرض بيعها فى السوق السوداء بأسعار تزيد عن ثمنها.

وكانت معلومات وصلت لمفتشى إدارة تموين إدفو بأسوان، تحت إشراف حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، تفيد بتجميع أحد التجار يدعى "عامر.م.ه" 38 سنة، تاجر حبوب، لكميات كبيرة من الأرز المدعم، داخل مخزن بمنطقة وادى عبادى 3، بطريق "إدفو - مرسى علم" بغرض تجميعها وتهريبها إلى السودان عبر الحدود الجنوبية الشرقية، وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وبالتنسيق مع العقيد محمد زردق، رئيس مباحث التموين بأسوان، والرائد أحمد ناجى من قوة مباحث مركز شرطة إدفو، ومفتشو إدارة تموين إدفو برئاسة منصور محمد حسن، مدير الإدارة وبمعاونة جمال رمضان وطه حسين ومحمد مرزوق، تمكنوا من مداهمة المخزن، وعثر بداخله على 36200 طن أرز مدعم.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 12425 لسنة 2016 جنح مركز إدفو، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.