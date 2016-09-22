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"تعليم أسوان" يحيل مديرى مدرستين للتحقيق لحضورهم العمل بـ"الجلابية"

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"تعليم أسوان" يحيل مديرى مدرستين للتحقيق لحضورهم العمل بـ"الجلابية" "تعليم أسوان" يحيل مديرى مدرستين للتحقيق لحضورهم العمل بـ"الجلابية"

>أسوان – عبد الله صلاح

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الخميس، مديرى مدرستى مجمع قرية أبو الريش الابتدائية وأيضاً الإعدادية، بجانب مدرس بمدرسة شجرة الدر الابتدائية المشتركة بالكرور لتحقيق فورى وعاجل، نظراً لحضورهم للعمل بالجلباب ومخالفة الضوابط واللوائح المنظمة لذلك وبما يتعارض مع المظهر العام للإدارة المدرسية والمعلمين.

وكلف أحمد موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وفق بيان له اليوم، مديرى الإدارات والقطاعات التعليمية من أى تراخى أو تهاون أو تقصير فى تجهيز المدارس وتهيئتها أمام استقبال الطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار العملية التعليمية من صرف الكتب الدراسية وتوفير المقاعد الخشبية وتنجيل الملاعب وصيانة دورات المياه ونظافة الفصول وحجرات الأنشطة وغرف المدرسين والإداريين.


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