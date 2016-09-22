سائق يرد مليوناً و700 ألف درهم بالشارقة

كرم عبدالعزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، السائق نصيب الله شير دولا سائق مركبة أجرة من الجنسية الباكستانية يعمل في مؤسسة أجرة الشارقة، وذلك لتسليمه حقيبة تحتوي على مبالغ مالية بقيمة مليون وسبعمائة ألف درهم إماراتي وأوراق مهمة عثر عليها في المركبة بداخل حقيبة متوسطة الحجم تابعة لأحد التجار الكوريين القادمين إلى الدولة عبر مطار الشارقة الدولي.

وأشاد الجروان بأمانة السائق وحسن تصرفه، وأثنى على تصرفه حيث قام فور عثوره على الحقيبة بتسليمها إلى مكتب أجرة الهيئة بمطار الشارقة والذي على الفور قام بالتواصل مع شرطة الشارقة بالمطار، الأمر الذي أسهم في إرجاع المفقودات إلى صاحبها خلال ساعات، مؤكداً أن هذا التكريم يعد شيئاً بسيطاً مقابل الأمانة التي تحلى بها السائق.

وأوضح الجروان بأن الهيئة تحرص دائماً على تكريم المميزين من منتسبيها انطلاقاً من اهتمامها بموظفيها ولتعزيز السلوك الإيجابي لديهم، كما تهتم الهيئة بتوفير جميع الإمكانيات في بيئة العمل لتنمية مهارات السائقين من أجل تعزيز مسيرة النجاح والتميز في قطاع المواصلات للوصول إلى أعلى درجات التميز في الأداء من خلال تحفيز السائقين على المثابرة في العمل وغرس قيم المجتمع الإماراتي السمحة والذي ينعكس على توطيد العلاقة مع المجتمع.

> الجدير بالذكر بأن عدد المعثورات فقط في مكتب الهيئة الكائن بالمطار بلغ 300 معثور مختلف القيمة تم إرجاعها جميعاً لأصحابها والتي لا يتم التعرف إلى أصحابها يتم ارسالها إلى شرطة الشارقة لاتخاذ اللازم بشأنها.

الجدير بالذكر بأنه تم خلال الشهر الماضي تكريم 265 سائقاً ضمن فئات عدة تندرج تحت مبدأ التحفيز لهم، وتم توزيع 310.000 ألف درهم عليهم في صورة مبالغ مالية وجوائز عينية.

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