حركة الشباب الصومالية تشن هجومًا على قسم شرطة فى كينيا

أعلنت حركة الشباب الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم على قسم شرطة بشمال شرق كينيا قرب الحدود الصومالية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الخميس، عن متحدث باسم الحركة قوله أن مقاتلى الحركة قتلوا ستة ضباط وأسروا اثنين آخرين، فيما أفاد سكان بإصابة ضابطين وفقدان آخرين.

وأكدت الحركة أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على القسم بعدما لاذ الضباط بالفرار، فيما لم تصدر السلطات بيانا حول الهجوم أو حصيلة القتلى والمصابين.

يشار إلى أن حركة الشباب الصومالية نفذت العديد من الهجمات فى كينيا من أبرزها الهجوم على جامعة “جاريسا” فى أبريل 2015 والذى أسفر عن مقتل 147 شخصًا.