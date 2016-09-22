رئيس الشباب والرياضة : شوبير متمسك بتقديم برنامجه بالشبكة

كتبت- إ نجي لطفي

قالت الإذاعية منى المنياوي، رئيس شبكة الشباب والرياضة، في تصريح خاص لوكالةONA ، إن الكابتن أحمد شوبير أبلغنا برغبته في تمسكه بتقديم برنامجه على شبكة الشباب والرياضة، برغم من تلقيه عرض من راديو نغم FM.

وأضافت المنياوي لONA لم يتم ابلاغي حتى الآن بموعد بث أولى حلقات البرنامج، موضحة أن الشبكة متمسكة بشوبير وتعتز بعمله، ويمثل إضافة كبيرة للشبكة.

وكانت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، قد أصدرت بيانًا صحفيًا خلال الأيام الماضية، أكدت فيه عن عودة شوبير لماسببرو، لتقديم برنامجه أذاعيًا وتلفزيونيًا، بعد إنهاء الأزمة مع المعلق أحمد الطيب.