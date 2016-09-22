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ضبط رقيب شرطة بحوزته بندقية آلية بقنا‎

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ضبط رقيب شرطة بحوزته بندقية آلية بقنا‎ ضبط رقيب شرطة بحوزته بندقية آلية بقنا‎

أرشيفية

مراسل «ONA»: 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، الخميس، من ضبط بندقية ألية بحوزة رقيب شرطة أثناء وجوده بحفل زفاف بقرية كوم البيجا دائرة المركز.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بضبط بندقية ألية بحوزة شرطى بفرشوط، وكشفت تحريات العقيد أحمد فجر رئيس فرع البحث ااجنائى بأبوتشت قيام قوة أمنية برئاسة النقيب، عمرو عبد الباسط، معاون أول وحدة مباحث فرشوط بضبط ” حسين.م.ع ” 42 سنة  رقيب شرطة وبحوزته بندقية آلية، أثناء قيامه بإطلاق النيران، ابتهاجًا بالعرس اثاء تواجده بحفل زفاف”.

تم التحفظ على المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2570 لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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