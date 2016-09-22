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إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا‎

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إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا‎ إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا‎

مشاجرة – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، الخميس، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بينهما بقرية فاو قبلى بمركز دشنا بمحافظة قنا .

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بوقوع مشاجرة بين عائلتين، وكشفت التحريات نشوب مساجرة بين عائلتى ” عبدالغفار ” و” قاسم ” بسبب تجدد خلافات قديمة بينهما واستخدمت الأسلحة النارية في المشاجرة.

 ونتج عن المشاجرة إصابة كل من “صفوت . ن ” وشقيقة ” ثابت ” من العائلة الأولى، و” عطا . ق . ع “، و”محمد . ع” من العائلة الثانية فتم نقلهم لمستشفى دشنا لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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