إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا‎

مراسل «ONA»:

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، الخميس، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بينهما بقرية فاو قبلى بمركز دشنا بمحافظة قنا .

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بوقوع مشاجرة بين عائلتين، وكشفت التحريات نشوب مساجرة بين عائلتى ” عبدالغفار ” و” قاسم ” بسبب تجدد خلافات قديمة بينهما واستخدمت الأسلحة النارية في المشاجرة.

ونتج عن المشاجرة إصابة كل من “صفوت . ن ” وشقيقة ” ثابت ” من العائلة الأولى، و” عطا . ق . ع “، و”محمد . ع” من العائلة الثانية فتم نقلهم لمستشفى دشنا لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.