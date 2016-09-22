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ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة التدريب “عايدة 4″ الأكاديمية العائمة

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ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة التدريب “عايدة 4″ الأكاديمية العائمة ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة التدريب “عايدة 4″ الأكاديمية العائمة

كتب : جمال نوفل

أرشيفية ـ ميناء بورسعيد

استقبل رصيف ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الخميس، سفينة التدريب المصرية «عايدة 4» وهي إحدي سفن التدريب بالبحر لطلبة كلية النقل البحري، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والقادمة من ميناء الأسكندرية، وعلى متنها 201 منها 75 طالب بحرى و52 طاقم البحاره و74 محاضرين ملاحين والتى يبلغ طولها 87.7 مترًا وعرضها 14.5 مترًا وحمولتها الكليه 3105.74 طن، وسوف تغادر الميناء فجر غدًا الجمعة.

ومن جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي للهيئة الأقتصادية، دكتور ناصر فؤاد، بأستمرار حركة الملاحة بموانئها، حيث يتواجد على الأرصفة السفينتين SEMELA المحملة بالحديد SEA-LORD، لتفريغ ذرة صفراء إلي الأنتهاء من تفريغ حمولتهما ومغادرة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن ومغادرة 7 سفن آخرى، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن آخرى.

 

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