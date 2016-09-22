اليوم وغدًا.. مصر للطيران تسير 48رحلة لعودة 11ألف حاجًا من جدة والمدينة المنورة

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الخميس، بأن الشركة مستمرة في تشغيل رحلاتها الجوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، مؤكدًا أنه لم تواجه الشركة أية مشكلات قد تعوق من انسيابية وانتظام جسرها الجوي حتى الآن.

وأضاف مسلم – حسبما أفاد مراسلنا – أن مصر للطيران تسير اليوم الخميس ٢٦ رحلة جوية لنقل ٦٥٠٠ حاجًا من حجاج فلسطين، تضامن الشرقية، وبعثات وزارات الأوقاف والداخلية، فضلًا عن حجاج شركات السياحة، الترانزيت، والأفراد.

كما أضاف الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران، أنه من المقرر أن تسير غدًا الجمعة ٢٢ رحلة جوية لنقل ٥٠٠٠ حاجًا، بواقع ١٢ رحلة جوية من مطار جدة من بينهم ٣ رحلات جوية تصل إلى مطار برج العرب بالأسكندرية، و٩ رحلات أخرى تصل إلى مطار القاهرة الدولي، لنقل ٢١٠٠ حاجًا من حجاج قرعة الجيزة، تضامن القاهرة، حجاج وزارة الصحة والداخلية، وحجاج السياحة والأفراد، فضلًا عن حجاج ترانزيت باريس، فينا، لندن، أبوجا، فرانكفورت، چينيف، ميلانو، لوس أنجلوس، برلين، بانجكوك، وتورنتو، إلى جانب حجاج مالي بباماكو.

وقال عزت : “من المخطط أن تنقل مصر للطيران ٢٩٠٠ حاجًا على متن ١٠ رحلات جوية من المدينة المنورة، لنقل حجاج محافظات قرعة الشرقية، وحجاج تضامن الوادي الجديدن أسيوط الدقهلية، جنوب سيناء، القاهرة، وبعثات، وكذلك نقل حجاج ترانزيت من لندن، كوبنهاجن، برلين، ميونخ، برشلونة، فرانكفورت، چنيف، إسطنبول، امستردام، باريسن وحجاج شركات السياحة والأفراد .