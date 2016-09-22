أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليوم وغدًا.. مصر للطيران تسير 48رحلة لعودة 11ألف حاجًا من جدة والمدينة المنورة

Google+ Print
اليوم وغدًا.. مصر للطيران تسير 48رحلة لعودة 11ألف حاجًا من جدة والمدينة المنورة اليوم وغدًا.. مصر للطيران تسير 48رحلة لعودة 11ألف حاجًا من جدة والمدينة المنورة

أرشيفية

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الخميس، بأن الشركة مستمرة في تشغيل رحلاتها الجوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، مؤكدًا أنه لم تواجه الشركة أية مشكلات قد تعوق من انسيابية وانتظام جسرها الجوي حتى الآن.

وأضاف مسلم – حسبما أفاد مراسلنا – أن للطيران تسير اليوم الخميس ٢٦ رحلة جوية لنقل ٦٥٠٠ حاجًا من حجاج فلسطين، تضامن الشرقية، وبعثات وزارات الأوقاف والداخلية، فضلًا عن حجاج شركات السياحة، الترانزيت، والأفراد.

كما أضاف الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران، أنه من المقرر أن تسير غدًا الجمعة ٢٢ رحلة جوية لنقل ٥٠٠٠ حاجًا، بواقع ١٢ رحلة جوية من مطار جدة من بينهم ٣ رحلات جوية تصل إلى مطار برج العرب بالأسكندرية، و٩ رحلات أخرى تصل إلى مطار القاهرة الدولي، لنقل ٢١٠٠ حاجًا من حجاج قرعة الجيزة، تضامن القاهرة، حجاج وزارة الصحة والداخلية، وحجاج السياحة والأفراد، فضلًا عن حجاج ترانزيت باريس، فينا، لندن، أبوجا، فرانكفورت، چينيف، ميلانو، لوس أنجلوس، برلين، بانجكوك، وتورنتو، إلى جانب حجاج مالي بباماكو.

وقال عزت : “من المخطط أن تنقل مصر للطيران ٢٩٠٠ حاجًا على متن ١٠ رحلات جوية من المدينة المنورة، لنقل حجاج محافظات قرعة الشرقية، وحجاج تضامن الوادي الجديدن أسيوط الدقهلية، جنوب سيناء، القاهرة، وبعثات، وكذلك نقل حجاج ترانزيت من لندن، كوبنهاجن، برلين، ميونخ، برشلونة، فرانكفورت، چنيف، إسطنبول، امستردام، باريسن وحجاج شركات السياحة والأفراد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»