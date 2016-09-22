محافظ بورسعيد يحيل مسؤلي محطة البحوث الزراعية إلى النيابة العامة

مراسل بورسعيد : جمال نوفل

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، تعليماته بإحالة مسئولي محطة البحوث الزراعية بجنوب بورسعيد، إلى النيابة العامة، وإعادة دراسة موقف المحطة بالكامل، معلنًا أن المحطة تمثل أسوأ أشكال الفساد.

جاء ذلك بعد أن تسبب القائمين على المحطة في تعطيل جميع المعدات والسيارات دون اتخاذ أي إجراءات لإصلاحها، مشيرًا إلى أن قيمة تلك المعدات منذ عشرة سنوات 52 مليون دولار.

وأكد الغضبان – حسبما أفاد مراسلنا – أن أسوأ أنواع الفساد هو الإهمال الذي حرم الأهالي والمزارعين من الانتفاع بتلك المعدات في أعمالهم في الزراعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل فاسد ومقصر في عملة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، ووكيل مجلس النواب، لمقر المحطة البحوث الزراعية، حيث وعد المحافظ الأهالي بمحاسبة المتسبب في وصول المحطة إلى هذا المستوى المتدني.