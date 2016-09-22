أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ بورسعيد يحيل مسؤلي محطة البحوث الزراعية إلى النيابة العامة

Google+ Print
محافظ بورسعيد يحيل مسؤلي محطة البحوث الزراعية إلى النيابة العامة محافظ بورسعيد يحيل مسؤلي محطة البحوث الزراعية إلى النيابة العامة

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد – أرشيفية

مراسل بورسعيد : جمال نوفل

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، تعليماته بإحالة مسئولي محطة البحوث الزراعية بجنوب بورسعيد، إلى النيابة العامة، وإعادة دراسة موقف المحطة بالكامل، معلنًا أن المحطة تمثل أسوأ أشكال الفساد.

جاء ذلك بعد أن تسبب القائمين على المحطة في تعطيل جميع المعدات والسيارات دون اتخاذ أي إجراءات لإصلاحها، مشيرًا إلى أن قيمة تلك المعدات منذ عشرة سنوات 52 مليون دولار.

وأكد الغضبان – حسبما أفاد مراسلنا – أن أسوأ أنواع الفساد هو الإهمال الذي حرم الأهالي والمزارعين من الانتفاع بتلك المعدات في أعمالهم في الزراعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل فاسد ومقصر في عملة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، ووكيل مجلس النواب، لمقر المحطة البحوث الزراعية، حيث وعد المحافظ الأهالي بمحاسبة المتسبب في وصول المحطة إلى هذا المستوى المتدني.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا