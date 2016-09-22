غادة والي: بنك ناصر ينجح في استرداد عدد من أملاكه العقارية

أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعي، أن البنك نجح في استرداد عدد من العقارات القيمة بعد إزالة مختلف أشكال التعديات عليها من قبل الغير. أضافت أن ذلك تحقق بفضل التعاون المثمر بين البنك وأجهزة وزارة الداخلية.

> واستعرضت والي العقارات التي استلمها البنك بعد إزالة التعديات عليها حيث تم استلام شقة بأحد العقارات بشارع محمد محمود وأيضا قطعة ارض بشارع برهان بحلوان و شقة بأحد أبراج عثمان بكورنيش النيل بالمعادي ، إضافة الى مساحة سطح أحد العقارات بشارع محمد ثاقب بالزمالك.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع خطة تأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية لتأمين كافة الأملاك العقارية التي عادت لبنك ناصر الاجتماعي، مؤكدة أن البنك ينتهج سياسة استرداد كافة العقارات والأراضي التي تم التعدي عليها من خلال استمرار التعاون بين الجهات المختلفة لتنفيذ كافة الأحكام الصادرة لصالح البنك حفاظا على ممتلكاته والتي قام البعض بالتعدي عليها سواء باستخدامها بشكل شخصي أو عن طريق إقامة منشآت عليها.

وأكدت غادة والي على موافقة بنك التنمية الإفريقي على دعم برنامج التطوير المؤسسي لبنك ناصر ليرتقي بدوره الاجتماعي والاقتصادي.