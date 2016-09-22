حبس عامل مزلقان قطار قنا 4 أيام بتهمة الإهمال فى العمل

مراسل «ONA»:

قررت النيابة العامة بمركز قفط اليوم الخميس، حبس عامل مزلقان العروبة ، بقرية البراهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال فى العمل على خلفية تصادم قطار بضائع وسيارة ملا كى و التي راح ضحيتها 3 أشخاص وإصابة آخر من اسرة واحدة.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا قد احتجزت ” محمد .خ.م ” 46 سنة ، عامل مزلقان، على خلفية الواقعة، وقررت النيابة حجزه لحين ورود تحريات مباحث السكة الحديد، ووجهت له تهمة الإهمال في أداء عمله حيث أسفر الحادث عن مصرع كل من ” عمار . م . م ” 6 سنوات و ” خديجة . م . د ” 56 سنة و ” إيمان . ح ” 12 سنة وإصابة ” خليفة . ع ” 53 سنة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد علي الكتبي، رئيس مباحث قفط، أن الحادث وقع أثناء مرور القطار رقم 1529 ”بضائع”، القادم من أسوان في اتجاه القاهرة حيث اصطدم بالسيارة رقم 2013 ملاكي قنا، بمزلقان نجع العروبة بقرية البراهمة بمركز قفط، بسبب عدم إعطاء إشارة لعامل المزلقان بقدوم القطار، حتى يتمكن من غلقه.

وأكد عامل المزلقان، أثناء التحقيق معه في المحضر رقم 2078 لسنة 2016 إداري مركز شرطة قفط، أنه لم يتلق إشارة بقدوم القطار، مضيفًا أنه لم يكن لديه معرفة بدخول القطار للمزلقان، بسبب عدم إبلاغه بذلك حتى يقوم بغلق المزلقان، وبعد ورود التحريات قررت النيابة حبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيقات.