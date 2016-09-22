أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حبس عامل مزلقان قطار قنا 4 أيام بتهمة الإهمال فى العمل

Google+ Print
حبس عامل مزلقان قطار قنا 4 أيام بتهمة الإهمال فى العمل حبس عامل مزلقان قطار قنا 4 أيام بتهمة الإهمال فى العمل

مزلقان أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت النيابة العامة بمركز قفط اليوم الخميس، حبس عامل مزلقان العروبة ، بقرية البراهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال فى العمل على خلفية تصادم قطار بضائع وسيارة ملا كى و التي راح ضحيتها 3 أشخاص وإصابة آخر من اسرة واحدة.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا قد احتجزت ” محمد .خ.م ” 46 سنة ، عامل مزلقان، على خلفية الواقعة، وقررت النيابة حجزه لحين ورود تحريات مباحث السكة الحديد، ووجهت له تهمة الإهمال في أداء عمله حيث أسفر الحادث عن مصرع كل من ” عمار . م . م ” 6 سنوات و ” خديجة . م . د ” 56 سنة و ” إيمان . ح ” 12 سنة وإصابة ” خليفة . ع ” 53 سنة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد علي الكتبي، رئيس مباحث قفط، أن الحادث وقع أثناء مرور القطار رقم 1529 ”بضائع”، القادم  من أسوان في اتجاه القاهرة حيث اصطدم بالسيارة رقم 2013 ملاكي قنا، بمزلقان نجع العروبة  بقرية البراهمة بمركز قفط، بسبب عدم إعطاء إشارة لعامل المزلقان بقدوم القطار، حتى يتمكن من غلقه.

وأكد عامل المزلقان، أثناء التحقيق معه في المحضر رقم 2078 لسنة 2016 إداري مركز شرطة قفط، أنه لم يتلق إشارة بقدوم القطار، مضيفًا أنه لم يكن لديه معرفة بدخول القطار للمزلقان، بسبب عدم إبلاغه بذلك حتى يقوم بغلق المزلقان، وبعد ورود التحريات قررت النيابة حبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا