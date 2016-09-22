وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، نحو 480 سائح ألماني على متن 4 رحلات للطيران العارض ” شارتر ” قادمين من 4 مدن ألمانية .
> وقال بخيت خيري، مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، أن الرحلات الأربع قادمة من مدن فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ و لايبزج.
> ومن المقرر أن يزور السياح الألمان المعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي للأقصر، ثم يقضون عدة ليالي في رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان، على متن بعض الفنادق العائمة.
وصول 480 سائح ألمانيًا إلي مطار الأقصر على متن 4 رحلات شارتر
وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، نحو 480 سائح ألماني على متن 4 رحلات للطيران العارض ” شارتر ” قادمين من 4 مدن ألمانية .