وصول 480 سائح ألمانيًا إلي مطار الأقصر على متن 4 رحلات شارتر

وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، نحو 480 سائح ألماني على متن 4 رحلات للطيران العارض ” شارتر ” قادمين من 4 مدن ألمانية .

> وقال بخيت خيري، مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، أن الرحلات الأربع قادمة من مدن فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ و لايبزج.

> ومن المقرر أن يزور السياح الألمان المعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي للأقصر، ثم يقضون عدة ليالي في رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان، على متن بعض الفنادق العائمة.