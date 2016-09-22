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وصول 480 سائح ألمانيًا إلي مطار الأقصر على متن 4 رحلات شارتر

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وصول 480 سائح ألمانيًا إلي مطار الأقصر على متن 4 رحلات شارتر وصول 480 سائح ألمانيًا إلي مطار الأقصر على متن 4 رحلات شارتر

ارشيفية

وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، نحو 480 سائح ألماني على متن 4 رحلات للطيران العارض ” شارتر ” قادمين من 4 مدن ألمانية .
> وقال بخيت خيري، مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، أن الرحلات الأربع قادمة من مدن فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ و لايبزج.
> ومن المقرر أن يزور السياح الألمان المعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي للأقصر، ثم يقضون عدة ليالي في رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان، على متن بعض الفنادق العائمة.

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