مصرع شخص وإصابة 4 فى مشاجره بسبب الميراث بسوهاج‎

استقبل مستشفى أخميم المركزي، جثة لموظف فى العقد السادس من عمره، إثر إصابته فى مشاجرة، بينما أصيب 3 آخرون، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، لحين ورود تقرير الطب الشرعي .

وكان اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية و مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من العقيد محمد سامى، مأمور مركزأخميم، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة البندر، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل الرائد على الصغير، رئيس المباحث، والنقيب عمر عبد الخالق، معاون المباحث لموقع البلاغ، وتبين مصرع جميل .م.م.أ 59 سنة موظف، مقيم شارع زاوية الناظر، إثر إصابته بجرح رضى فى الوجه من الناحية اليمنى بطول 3 سم، وجرح رضى فى فروة الرأس بواسطة عصا ” شومة ”، وإصابة كلاً من : محمد .ك.أ 30 سنة صاحب محل قطع غيار مصاب بجرح فى الرأس 4 سم ، ومحمود.ك.أ 30 سنة عامل مصاب بجرح فى فروة الرأس 6سم، وأشرف .ك.أ 29 سنة، حاصل على بكالرويوس تجارة، ومقيم شارع السلخانة، مصاب بجرح سطحى فى القدم اليسرى.

وأشارت التحريات الأولية، بوجود خلافات بين المجنى عليه وأبناء شقيقته الثلاثة، على الميراث، تحرر المحضررقم 4253 إدارى، مركز أخميم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.