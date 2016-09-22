«الجنايات» تقرر عدم جواز حفظ التحقيقات في دعوى فساد اللجنة الأولمبية

قررت الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، عدم جواز الاستئناف المُقدم من هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، على قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في واقعة “فساد اللجنة الأولمبية”.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل مندور، عضوية المستشارين، شريف فؤاد عزب، وسامح سنوسي، وحضور مصطفى موسى، ممثل النيابة، بسكرتارية مصطفى شوقي، وأيمن عثمان، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة، قررت حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الحالي، ضد المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السابق، يتهمه بمخالفات شابت أعمال الآخير من مارس 2013 إلى مارس 2015.

وتمثلت المخالفات في إنفاق مبالغ مالية غير مبررة في مارس 2013 تجاوزت 6 آلاف جنيه للصرف على احتياجات اللجنة الطارئة، وازدواجية شراء تذكرة سفر نائب رئيس اللجنة إلى سويسرا، إذ تم شراء التذكرة الأولى بقيمة 8 آلاف جنيه، والثانية بمقدار 20 ألف جنيه.

كما تمثلت المخالفات في صرف 200 ألف جنيه مكافأة للعاملين باللجنة، واتهامه بانتحال صفة وزير الرياضة والإقامة بالفندق المخصص لإقامة الوزارء، وإصدار بطاقة ائتمانية بمبلغ 150 ألف جنيه، وإغلاقها دون علم المجلس، فضلًا عن شراء أجهزة كهربائية بمبلغ 8 آلاف جنيه، وشراء (2 تكييف)، وتحميل اللجنة مبلغ 19 ألف جنيه، قيمة تذاكر سفر المدير المالي، و3 صحفيين لحضور دورة الألعاب دون إدراج أسماؤهم بمجلس الإدارة.