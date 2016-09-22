ضبط 21 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالسويس

قامت مديرية أمن السويس بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتنفيذ حملة أمنية وطبية موسعة بالطرق، استمرت لمدة 7 أيام بطريق القاهرة والعين السخنة وطريق الأدبية، لإجراء الكشف الطبى "تحاليل مخدرات" على سائقى سيارات النقل والمقطورة بالطريق، من أجل الحد من حوادث الطرق.

وقام العميد محمد الدفراوى قائد مرور السويس والمقدم شريف سلامة رئيس مباحث مرور السويس بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة باجراء الكشف والتحاليل على السائقين.

وتم إجراء التحاليل الطبية على 60 من سائقى سيارات النقل، وأظهرت النتائج أن 21 سائقا يتعاطون المخدرات.

وأكد اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، أنه حريص على سلامة المواطنين بطرق السويس المختلفة، وأن الحملات الأمنية والتواجد الأمنى والمرورى يعمل حاليا طوال الـ 24 ساعة بالطرق من أجل الحد من حوادث الطرق وتأمين المواطنين.