أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 21 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالسويس

Google+ Print
ضبط 21 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالسويس ضبط 21 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالسويس

>السويس - سيد نون

قامت مديرية  أمن السويس بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتنفيذ حملة أمنية وطبية موسعة بالطرق، استمرت لمدة 7 أيام بطريق القاهرة والعين السخنة وطريق الأدبية، لإجراء الكشف الطبى "تحاليل مخدرات" على سائقى سيارات النقل والمقطورة بالطريق، من أجل الحد من الطرق.

 

وقام العميد محمد الدفراوى قائد مرور السويس والمقدم شريف سلامة رئيس مباحث مرور السويس بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة باجراء الكشف والتحاليل على السائقين.

 

وتم إجراء التحاليل الطبية على 60 من سائقى سيارات النقل، وأظهرت النتائج أن 21 سائقا يتعاطون المخدرات.

 

وأكد اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، أنه حريص على سلامة المواطنين بطرق السويس المختلفة، وأن الحملات الأمنية والتواجد الأمنى والمرورى يعمل حاليا طوال الـ 24 ساعة بالطرق من أجل الحد من حوادث الطرق وتأمين المواطنين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية