أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون توضح سبب عدم بث مهرجان الأسكندرية السينمائي‎

Google+ Print
رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون توضح سبب عدم بث مهرجان الأسكندرية السينمائي‎ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون توضح سبب عدم بث مهرجان الأسكندرية السينمائي‎

صفاء حجازي – أرشيفية

وجهت صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، القائمين على العمل بتحمل مسئولياتهم في تذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل، مؤكدةً مهنية وكفاءة أبناء الاتحاد في تقديم محتوى إعلامي جيد يليق بمستوى تليفزيون الدولة.

وقالت حجازي – فيما يتعلق بالخطأ الذي حدث في إذاعة حوار رئيس الجمهورية – إن ” الأمر يخضع للتحقيق من قِبل الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور الانتهاء منها، مؤكدة على أن هناك محاسبة سوف تتم بمنتهى الحسم لمن يخطىء أو يقصر في أداء عمله”.

وكانت رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجهت – أمس – بعدم بث حفل مهرجان الأسكندرية السينمائي على قنوات التليفزيون، بسبب حادثة غرق مركب للهجرة الغير شرعية، مضيفةً أن التليفزيون قام بتسجيل الحفل ليتم عرضه في وقتٍ لاحق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا