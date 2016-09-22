رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون توضح سبب عدم بث مهرجان الأسكندرية السينمائي‎

وجهت صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، القائمين على العمل بتحمل مسئولياتهم في تذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل، مؤكدةً مهنية وكفاءة أبناء الاتحاد في تقديم محتوى إعلامي جيد يليق بمستوى تليفزيون الدولة.

وقالت حجازي – فيما يتعلق بالخطأ الذي حدث في إذاعة حوار رئيس الجمهورية – إن ” الأمر يخضع للتحقيق من قِبل الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور الانتهاء منها، مؤكدة على أن هناك محاسبة سوف تتم بمنتهى الحسم لمن يخطىء أو يقصر في أداء عمله”.

وكانت رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجهت – أمس – بعدم بث حفل مهرجان الأسكندرية السينمائي على قنوات التليفزيون، بسبب حادثة غرق مركب للهجرة الغير شرعية، مضيفةً أن التليفزيون قام بتسجيل الحفل ليتم عرضه في وقتٍ لاحق .