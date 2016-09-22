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بالصور.. ملكة جمال المكسيك تستعرض جمالها بـ"سهل حشيش" تنشيطا للسياحة

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بالصور.. ملكة جمال المكسيك تستعرض جمالها بـ"سهل حشيش" تنشيطا للسياحة بالصور.. ملكة جمال المكسيك تستعرض جمالها بـ"سهل حشيش" تنشيطا للسياحة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

التقطت يزينا نافارو ملكة جمال المكسيك، عدة صور لها داخل الجناح الملكى بفندق البارون بمنطقة سهل حشيش بالغردقة ضمن جولتها بالمدن السياحية المصرية لتنشيط السياحة.

وأقامت ملكة جمال المكسيك بالجناح الملكى بفندق البارون عقب وصولها اليوم لمدينة الغردقة عقب زيارتها لمدينة أسوان، حيث من المقرر أن تقوم ملكة جمال المكسيك برحلة غطس لمشاهدة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

كما من المقرر أن تقوم ملكة جمال المكسيك برحلة سفارى جبلية، بالمناطق الجبلية بالغردقة.

وأبدت ملكة الجمال المكسيك زهولها من جمال المناظر الطبيعية الخلابة بمدينة الغردقة، والتى من المقرر أن تغادرها غدا لتستكمل جولتها السياحية.

وكانت قد وصلت ملكة جمال المكسيك مساء أمس لمدينة الغردقة ضمن جولتها للمدن السياحية المصرية تنشيطا للسياحة.

 

 

 

 

 

 

 

 


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