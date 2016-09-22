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تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين بـ«حصار محكمة مدينة نصر» لـ 24 أكتوبر

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تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين بـ«حصار محكمة مدينة نصر» لـ 24 أكتوبر تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» و17 آخرين بـ«حصار محكمة مدينة نصر» لـ 24 أكتوبر

حازم صلاح أبو إسماعيل

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، و17 آخرين بقضية “حصار محكمة مدينة نصر”، إلى جلسة 24 أكتوبر.

وجاء التأجيل، لاستكمال مرافعة حازم أبو إسماعيل، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين ” الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة، التهديد، والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012″.

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