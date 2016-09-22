فودافون: نعتذر عن عدم الحصول على الجيل الرابع “لن يزيد سرعة الإنترنت”

أعلنت شركة فودافون مصر، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنه بعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة، قرر مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات الاعتذار عن التقدم للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بشروطها المطروحة حاليا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات 2016، لأن الشروط المطروحة لا تصب فى مصلحة المواطن المصرى المستخدم لخدمات المحمول ولا تراعى البعد التنموى لقطاع الاتصالات.

وأوضحت “فودافون” أن الرخصة المطروحة بشكلها الحالى لا تحتوى على ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة للعميل، ولا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التى يحلم بها كل مستخدمى المحمول فى مصر، والتى تمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به فى جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبيا بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 مليون مصرى من مستخدمى خدمات الجيل الثانى والثالث.

وقالت فودافون إنها تؤكد أنها على أتم الاستعداد للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول وجاهزية الشبكة تماما للتشغيل فور الحصول على الرخصة ولكن بشروط تراعى البعد الاستثمارى والتنموى لقطاع الاتصالات.

وأشاد المجلس بجهود إدارة شركة فودافون مصر وجهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات فى دراسة ومناقشة شروط الرخصة آملة أن تستكمل هذه المناقشات فى القريب العاجل وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار النقاط الجوهرية المطروحة من قبل شركة فودافون مصر من أجل إتاحة خدمات المحمول المتطورة فى يد المواطن المصرى.

ووفقا للبيان فقد ساهمت شركة فودافون مصر منذ بدايتها عام 1998 بشكل كبير فى تطوير وتنمية قطاع الاتصالات فى مصر وعملت جاهدة على كسب ثقة أكثر من 40 مليون عميل فى مصر وكان لها أثر كبير فى انتشار المحمول فى مصر وإتاحته لقطاعات كبيرة من الشعب لتسهيل حياتهم اليومية وتقديم أفضل الحلول التكنولوجية

وأضاف البيان: استثمرت فودافون مصر على مدار الأعوام السابقة أكثر من 35 مليار جنيه مصرى وخصصت 9 مليارات جنيه مصرى لتحديث وتطوير الشبكة وإعدادها لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع، وتعد فودافون مصر من أكبر دافعى الضرائب فى مصر، حيث تساهم بأكثر من 5 مليار جنيه سنويا فى خزانة الدولة، ولم تغفل فودافون عن دورها فى تنمية المجتمع حيث ساهمت فى العديد من المشاريع التنموية فى مجال التعليم والصحة ومحو الأمية بأكثر من 350 مليون جنيه من خلال مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع.

وقال إن فودافون لها خبرة كبيرة فى الأسواق العالمية وتحتل الصدارة فى مجال تكنولوجيا المحمول، وسبق أن قدمت خدمة الجيل الرابع لعملائها فى أكثر من 20 دولة حول العالم بجودة عالية وكفاءة متناهية لإرضاء عملائها، وتسعى إلى تقديم الجيل الرابع فى مصر بمستوى خدمة لا يقل عن أى دولة أخرى، إيمانا منها بأهمية السوق المصرى وحق المواطن فى الحصول على أفضل الخدمات ومساهمة منها فى تنمية قطاع الاتصالات فى مصر لما لذلك من مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى ،التزام شركة فودافون بالاستثمار فى قطاع الاتصالات فى مصر ودعم كافة الجهود لتحقيق رؤية مصر الرقمية.

وتابع: من هذا المنطلق وبهدف تحقيق هذه الرؤية جاءت رغبة فودافون فى الحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول ولكن بالشروط التى تساعد على تقديم الخدمة بمستوى عالى من الجودة.