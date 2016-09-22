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مورينيو: كرة القدم كلها أينشتين.. مسحوا 16 سنة من تاريخي

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مورينيو: كرة القدم كلها أينشتين.. مسحوا 16 سنة من تاريخي مورينيو: كرة القدم كلها أينشتين.. مسحوا 16 سنة من تاريخي

استغل جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد فوزه على نورثامبتون تاون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لمهاجمة منتقديه.

يونايتد ومورينيو تعرضا للنقد بعد اسبوع سيء للشياطين شهد خسارة الفريق في 3 مباريات على صعيد الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

واستعاد يونايتد توازنه بالفوز على نورثامبتون، ما استغله مورينيو قائلا: "كرة القدم مليئة بالعباقرة. كل منهم يتعامل كأينشاتين".

وتابع مورينيو "هؤلاء العباقرة حاولوا استغلال اسبوع سيء ليونايتد ومسحوا 16 سنة من تاريخي!".

وأضاف "أستطيع تفهم غضب الجماهير من سوء الأداء في الاسبوع المنصرم، لكن هذا لا يعني أن يمسحوا 16 سنة من تاريخي بسبب اسبوع. لكن للأسف العالم مليء بمن يظنون أنفسهم أينشتين".

ويستعد يونايتد لاستفاضة بطل الدوري الإنجليزي ليستر سيتي في ملعب أولد ترافورد الاسبوع المقبل.

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