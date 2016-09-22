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مانشستر سيتي يرحب بتوصيل يايا توريه إلى يونايتد

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مانشستر سيتي يرحب بتوصيل يايا توريه إلى يونايتد مانشستر سيتي يرحب بتوصيل يايا توريه إلى يونايتد

لا يمانع مانشستر سيتي انتقال لاعبه يايا توريه إلى جاره اللدود مانشستر يونايتد بحسب تقرير ESPN اليوم الخميس.

يلازم يايا توريه مقاعد بدلاء سيتي بسبب مشاكل بين وكيل أعماله وبيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وطلب جوارديولا من اللاعب اعتذارا علنيا له وللاعبي سيتي بعدما تحدث وكيل اللاعب الإيفواري بشكل غير لائق في نظر بيب.

وفي ظل تلك الأزمة يأمل سيتي في بيع يايا توريه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل نهاية عقده رسميا مع الفريق في الصيف.

باريس سان جيرمان كان مهتما باللاعب صاحب الـ33 عاما وكذلك إنتر ميلان، واليوم بحسب ESPN ينضم إليهما مانشستر يونايتد.

هل يمانع سيتي انتقال لاعبه للجار اللدود؟ العكس هو الصحيح بحسب ESPN التي قالت إن رحيل يايا توريه إلى أي ناد سيسعد جوارديولا بغض النظر عن اسمه.

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