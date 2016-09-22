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(بي بي سي) و(إم إس إن) لا يسجلون لأول مرة

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(بي بي سي) و(إم إس إن) لا يسجلون لأول مرة (بي بي سي) و(إم إس إن) لا يسجلون لأول مرة

نيمار ولويس سواريز وليونيل ميسي خط المقدمة في برشلونة لعبوا أساسيين أمام أتليتكو مدريد، وجاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو مثلوا هجوم ريال مدريد أمام فياريال. ولم يسجل أي من السداسي.

هذا يحدث لأول مرة أن يتواجد السداسي في جولة واحدة من الليجا ولا يسجل أي منهم.

فمنذ تشكيل ما يعرف بالـMSN الذي يمثله ميسي وسواريز ونيمار، وتشكيل الـBBC وأبطاله بنزيمة وبيل وكريستيانو لم تأت جولة في الليجا بلا أهداف من أي منهم قبل تلك التي لعبت مساء الأربعاء 21.

 

لعب السداسي معا 14 جولة وفي كل مرة كان أحدهم يسجل، حتى حدث ما حدث في الـ21 من سبتمبر.

برشلونة تعادل مع أتليتكو مدريد ولم يسجل للبلوجرانا سوى إيفان راكيتيتش.

وريال مدريد تعادل مع فياريال ولم يحرز أهدافا للميرنجي سوى المدافع المخضرم سيرخيو راموس.

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