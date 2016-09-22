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راموس.. المنقذ والشرير

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راموس.. المنقذ والشرير راموس.. المنقذ والشرير

اعتاد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد مؤخرا لعب دوري المنقذ والشرير في الوقت نفسه. فهو الرجل الذي سجل هدفا في فياريال وسمح للفريق نفسه بهز شباك الميرنجي.

أحرز راموس هدفين هذا الموسم وسدد على الخصوم 9 كرات رغم مركزه الذي لا يتطلب مثل تلك الأشياء كقلب دفاع. فهو منقذ وبطل للميرنجي.

لكن في الوقت نفسه ارتفع معدل حصول راموس على بطاقات ملونة وقد جمع 4 إنذارات في انطلاقة الليجا التي لم يمر عليها سوى 5 أسابيع.

راموس يمتلك الآن في جعبته 153 بطاقة صفراء في رحلته مع الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثالث في تاريخ الليجا.

فأكثر من نال بطاقات صفراء في تاريخ الليجا ألبرتو لوبو بـ163 بطاقة، يليه فرناندو إييرو المثل الأعلى لراموس في ريال مدريد وفي رصيده 155 بطاقة.

اقترب راموس من معادلة إييرو ويبدو صاحب الـ30 عاما في سبيله كذلك لأخذ مقعد لوبو.

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