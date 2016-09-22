رسميا - برشلونة يجدد عقد مسماره.. بوسكيتس باقي في كتالونيا

جدد نادي برشلونة عقد لاعب الفريق سيرجيو بوسكيتش بشكل رسمي.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد بوسكيتس لخمسة مواسم مقبلة تنتهي في 2021.

وبحسب عقد بوسكيتس الجديد مع برشلونة، فإن فترة الخمس سنوات تجدد تلقائيا إلى 2023 حال لاقي رغبة الطرفين في تمديد العقد.

ويلعب صاحب الـ 28 عاما مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2008 وحتى الآن، إذ حصد معهم 6 ألقاب دوري، 4 ألقاب كأس، 5 كأس السوبر الإسباني، 3 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الأوروبي و3 كأس العالم للاندية.

بالإضافة لحصد لقبي كأس العالم وكأس أمم أوروبا عامي 2010 و2012.