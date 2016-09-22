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تقرير إنجليزي: رمضان يستحق أن يكون أساسيا في الدوري الإنجليزي

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تقرير إنجليزي: رمضان يستحق أن يكون أساسيا في الدوري الإنجليزي تقرير إنجليزي: رمضان يستحق أن يكون أساسيا في الدوري الإنجليزي

أشاد تقرير نشره موقع "ستوك سينتينل" بالأداء الذي قدمه رمضان صبحي في الخسارة من هال سيتي في كأس الرابطة، وطالب بمنحه فرصة في التشكيل الأساسي ضد وست بروميتش في الدوري.

وشارك صاحب الـ19 عاما لأول مرة أساسيا مع ستوك هذا الموسم، في الخسارة من هال سيتي 2-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة.

وذكر التقرير أن ستوك خرج بإيجابيات قليلة من مباراة هال سيتي، كان أكبرها الأداء الذي قدمه رمضان صبحي رغم الخسارة.

وأوضح أن رمضان لم يشعر بالرهبة في طلب الكرة ثم المرور من رقيبه والانطلاق بها.

وأشار التقرير إلى أن رمضان ربما يكون عانى في بعض اللقطات من التحكم في الكرة، ولكنه نادرا ما كان يخسر استحواذه عليها.

كما ذهب إلى أن رمضان كان يستحق أن يترجم مجهوده بهدف وكان قريبا من ذلك، ولكنه أشار إلى اللقطة التي تصدى فيها حارس هال إلى تسديدته. ( شاهد اللقطة )

واستمر في مدحه لرمضان، حيث يرى كاتب التقرير أن الأداء الذي قدمه رمضان تسبب في إحباط لدى جماهير ستوك من المستوى الذي يقدمه اللاعبون الأكثر خبرة منه.

واختتم التقرير بأن مشاركة رمضان أساسيا ضد وست بروميتش في الدوري يوم السبت المقبل ستكون مغامرة كبيرة، بالنظر إلى وضعية ستوك في جدول الترتيب ولكنها لن تكون بنفس قدر المفاجآت التي خرجت من الفريق هذا الموسم.

فمع ضمان ماركو أرناوتوفيتش لمركزه، أداء رمضان صبحي يؤهله لمنافسة جوناثان والترز ومامي ضيوف وشيردان شاكيري عندما يعود من الإصابة.

لكن هناك آلاف من الجماهير في سوف تنصح مارك هيوز المدير الفني بمنح رمضان الفرصة في هذه المباراة.

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