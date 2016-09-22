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ماركا: أسوأ 4 صفقات حتى الآن

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ماركا: أسوأ 4 صفقات حتى الآن ماركا: أسوأ 4 صفقات حتى الآن

في تصنيف صحيفة ماركا الإسبانية جاء بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في المرتبة الأولى كأسوأ صفقات الصيف حتى الآن.

بول بوجبا أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم إذ انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 109 مليون يورو.

ومنذ انتقل إلى يونايتد لم يسجل الفرنسي الدولي ولم يصنع أهدافا.

خسر فريق بوجبا في وجوده 3 مباريات خلال الاسبوع المنصرم بل وكان سببا في هدف لمانشستر سيتي.

• ناني

أسوأ ثاني صفقة حتى الآن من وجهة نظر ماركا بطلها البرتغالي لويس ناني الذي انتقل إلى فالنسيا مقابل 8.5 مليون يورو.

يمرر ناني الكرة بشكل سليم فقط بنسبة 70%، ويصوب على المرمى بدقة 16%!

طبعا لم يسجل ولم يصنع أهدافا للخفافيش.

• ستامبولي

أما عن أسوأ صفقة في البوندزليجا فقد حاز جائزتها بنيامين ستامبولي لاعب شالكه الذي وصل النادي الألماني بـ8.5 مليون يورو.

شالكه احتاج للاعب وسط دفاعي، فماذا وجد مع ستامبولي؟

لاعب ينجح في 50% فقط من محاولاته لاسترجاع الكرات من خصومه. وينجح فقط في 28% من ألعاب الهواء.

• خيسي

وفي فرنسا، انتقل خيسي من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو ولم يلعب سوى 128 دقيقة من أصل 540.

كان الظن أن خيسي يضمن اللعب أساسيا خاصة بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش عن الفريق، لكن يبدو أن الحقيقة شيء أخر.

على كل حال في 128 دقيقة لا أهداف سجلها أو صنعها خيسي.

هؤلاء هم أسوأ 4 صفقات حتى الآن، فهل يتغير الحال قريبا؟

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