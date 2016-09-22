المجلس القومي للمرأة بالشرقية يعقد إجتماعه الأول لمناقشة خطة العمل

عقد المجلس القومي للمرأة، فرع الشرقية، اليوم، إجتماعه الأول، بمقر المجلس بمدينة الزقازيق، بحضور أغلب الأعضاء، بعد التشكيل الجديد، وأسفر الأجتماع برئاسة المهندسة سامية عسل رئيس المجلس، عن التعارف بين الأعضاء وعرض دور المجلس القومي ومكتب الشكاوي في المرحلة القادمة، وتم إختيار العضوة تغريد صابر المقرر المناوب، وتم تحديد موعد الإجتماع الشهري والنصف شهري لتقديم خطة العمل القادمة وما يستجد من أعمال.

كانت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قد أصدرت القرار رقم 213 لسنة 2016 ، بشأن إعادة تشكيل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، وجاء ضمن أعضاء المجلس الزميلة فتحية الديب مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة الشرقية. وضم تشكيل المكتب كل من “سامية شعبان مرسي عسل و،ثناء محمد منير الشيخ ، وأمل محمد سعيد عبد الرحمن، وفتحية خليل علي خليل الديب وسارة علي إبراهيم الورداني وتهاني حسن محمد حسن،وشيرين أبوسمرة زين حسن،والدكتورة هدي محمود درويش مصطفي والدكتورة عايدة عطية عبد الحميد والدكتورة سهام منصور مصيلحي والدكتورة ناهد عبد الحميدأحمد سعد، وأسماء إسماعيل إبراهيم إسماعيل، وأنعام محمد أحمد علي،ونها عبد المنعم محمد سالم،وأميرة عبد الفتاح مصطفي،وتغريد صابر عبد الله .