هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في الجلسة الختامية للأسبوع

أغلبت الحركة العرضية على تعاملات البورصة المصرية، بانتصاف تعاملات الخميس – آخر جلسات الأسبوع – وسط ترقب لقرار البنك المركزي حول اسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.11 % ليسجل 7929.45 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.26 % مسجلا 1322.14 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.06 % ليبلغ مستوى 7949.69 نقطة.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.12 % ليبلغ مستوى 345.57نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.1 % مسجلا 788.84 نقطة.