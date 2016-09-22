أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تنفيذ واستكمال 20 مشروعًا خدميًا بمدينة المنيا‎

Google+ Print
تنفيذ واستكمال 20 مشروعًا خدميًا بمدينة المنيا‎ تنفيذ واستكمال 20 مشروعًا خدميًا بمدينة المنيا‎

محافظة المنيا – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الخميس، عن تنفيذ واستكمال 20 مشروعا خدميا ضمن مشروعات خطة العام المالي 2016/2017 بقطاعات الرصف وتحسين البيئة والكباري .

وأشار إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أنه فى قطاع الرصف تم اعادة رصف واستكمال 10 طرق منها “كورنيش النيل، أمام الجامعة، طريق الحرية القبلى، طريق عزبة المرح، طريق المدفن الصحى، طريق قرية الأمل، و طريق أدمو/ دمشير”، وفى قطاع تحسين البيئة تم تغطية 5 مصارف بكل من سوادة و أبوفليو ومنشأة سوادة و مصرف البكل .

 وفيما يخص قطاع الكبارى، أوضح رئيس المركز، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم إحلال وتجديد كوبرى المدارس بطوخ الخيل وكوبرى إدمو وكوبرى صفط الخمار وكوبرى الحليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا