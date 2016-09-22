تنفيذ واستكمال 20 مشروعًا خدميًا بمدينة المنيا‎

مراسل «ONA»:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الخميس، عن تنفيذ واستكمال 20 مشروعا خدميا ضمن مشروعات خطة العام المالي 2016/2017 بقطاعات الرصف وتحسين البيئة والكباري .

وأشار إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أنه فى قطاع الرصف تم اعادة رصف واستكمال 10 طرق منها “كورنيش النيل، أمام الجامعة، طريق الحرية القبلى، طريق عزبة المرح، طريق المدفن الصحى، طريق قرية الأمل، و طريق أدمو/ دمشير”، وفى قطاع تحسين البيئة تم تغطية 5 مصارف بكل من سوادة و أبوفليو ومنشأة سوادة و مصرف البكل .

وفيما يخص قطاع الكبارى، أوضح رئيس المركز، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم إحلال وتجديد كوبرى المدارس بطوخ الخيل وكوبرى إدمو وكوبرى صفط الخمار وكوبرى الحليم.