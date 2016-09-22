أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تشكيل مجلس أمناء "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"

Google+ Print
تشكيل مجلس أمناء "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع" تشكيل مجلس أمناء "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته راعياً لـ "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"، القرار رقم (4) لسنة 2016 بتشكّيل مجلس أمناء الجائزة.

ونصَّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء الجائزة برئاسة المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: د. عيسى محمـد البــستــكي، نائباً للرئيس، ود. عـارف سلطان الحمـادي، وهدى السيد محمد الهاشمـي، وسيـــف عبـدالله العـــليــــلي، ونـاصـــر حمـــد بوشهــــاب، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما أصدر سموه القرار رقم (5) لسنة 2016 بتعيين ليلى محمد فريدون، أميناً عاماً لـ "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"، على أن يُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية