تشكيل مجلس أمناء "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته راعياً لـ "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"، القرار رقم (4) لسنة 2016 بتشكّيل مجلس أمناء الجائزة.

ونصَّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء الجائزة برئاسة المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: د. عيسى محمـد البــستــكي، نائباً للرئيس، ود. عـارف سلطان الحمـادي، وهدى السيد محمد الهاشمـي، وسيـــف عبـدالله العـــليــــلي، ونـاصـــر حمـــد بوشهــــاب، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما أصدر سموه القرار رقم (5) لسنة 2016 بتعيين ليلى محمد فريدون، أميناً عاماً لـ "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"، على أن يُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.