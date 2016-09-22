رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتعيين وندب عدد من العمداء و الوكلاء

أصدر الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر،قرارات بتعيين عدد من العمداء ووكلاء كليات جدد بالجامعة ،مؤكدا أن هذه القرارات تهدف إلى ضخ دماء جديدة لاستكمال ما بناه العمداء السابقين فى العمل على تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

وأوضح يحيى أمين ، مدير عام الشئون الإدارية فى بيان صحفى ، أن رئيس الجامعة أصدر عدة قرارات بتعيين عمداء ووكلاء جدد حيث تم ندب الدكتور السيد مرجان ، للقيام بعمل عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتور خالد صديق ، للقيام بعمل عميد كلية طب أسنان أسيوط ،والدكتور السيد السخاوى ، للقيام بعمل عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف ،والدكتور أحمد عبدالغنى ، للقيام بعمل عميد كلية التربية بتفهنا الأشراف ، والدكتور عبدالمطلب عبدالرازق للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية للبنات بالسادات.

والدكتور أحمد بيومى ، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية للبنات بالقرين ،والدكتور صالح الفقى ، للقيام بعمل عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ،والدكتور جمال اسماعيل ، للقيام بعمل عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط ،والدكتور أحمد سيد ، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية بقنا ،والدكتورة أمال صلاح ، للقيام بعمل عميدة كلية العلوم بنات القاهرة ،والدكتورة الهام يوسف ، للقيام بعمل عميدة كلية البنات بأسيوط ،والدكتور جاد الرب أمين ، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية بنين القاهرة ،والدكتور رمضان حميدة ، للقيام بعمل عميد صيدلة أسيوط ،والدكتور صلاح عبدالرحيم ، للقيام بعمل وكيل كلية الشريعة والقانون بأسيوط ،والدكتور محمد مشرف ، للقيام بعمل وكيل كلية العلوم بأسيوط ،والدكتور عبده ابراهيم ، للقيام بعمل وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.