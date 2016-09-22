ضبط نظام لتمرير مكالمات دولية بطرق غير شرعية سبب خسائر 2مليون جنيه للدولة

تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بالجيزة.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية موصلة على خط أرضى (محدد)، والمتعاقد عليه من شركة TE DATA لتوصيل خدمة الإنترنت بسرعة 8 ميجا ومسجل باسم "م.ح".

وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية أمنية ضبطت المتهم، ونظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز والتشغيل، حيث قدرت قيمة الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بحوالى مبلغ 2 مليون جنيه، وجارى تقدير باقى قيمة الخسائر والأضرار الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات .

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، بتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة تليفونات الجيزة، وتم إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الهرم، وجارى العرض على النيابة. .