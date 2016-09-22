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تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لـ "ولاية سيناء"

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تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لـ "ولاية سيناء" تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لـ "ولاية سيناء"

>كتب ــ محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس  كل من "إبراهيم عبد السلام عبد الحليم، وأحمد عايد أمين السيد وحسام عدنان، والمتهمين بالانضمام  لتنظيم ولاية سيناء 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 502 لسنة 2015، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

 

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن عدد المتهمين فى القضية ارتفع إلى ما يقرب من 130 متهمًا حتى الآن.

وأكدت المصادر أن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية، وجارى إعداد قائمة أمر الإحالة بأسماء المتهمين المحبوسين والهاربين وأدلة الثبوت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى، بعد موافقة النائب العام على قرار الإحالة.

 

 


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