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«ثقافة المنيا» تحتفل بعيد الفلاح بقرية نزلة أسمنت بأبو قرقاص

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جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

أقام قصر ثقافة أبو قرقاص، اليوم، إحتفالية اليوم الواحد بعيد الفلاح التي نظمتها ثقافة القريه وإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة المنيا، وذلك بقرية نزلة أسمنت.

وقال الدكتور أسامه التلاوى مدير قصر ثقافة أبو قرقاص، أن فقرات الإحتفالية تضمنت ندوه ثقافية قدمها المهندس محمد رمضان رئيس قطاع الزراعة فى بلنصورة، والدكتور محمد أحمد، وتناولت محورين أساسيين الأول عن تطور أساليب الزراعه، وجهود الدولة فى توسيع الرقعة الزراعية، والمحور الثانى عن تاريخ الزراعة منذ العصر المصرى القديم، ودور الفلاح المصرى عبر العصور.

ووجه حضور الندوة عدة تساؤلات منها، سؤال قدمه مجدى حجازى عن دور الدولة فى التصدى لتجريف الأراضى، وسيدة خلف عن التعدى على الرقعة الزراعية بالمبانى، ومشروع المليون فدان.

عقب ذلك أقيمت فقرة إبداعات ومواهب في الشعر والتمثيل والتقليد وورشة رسم  وتلوين بإشراف الفنانه ريهام حمزاوى، وكذا ندوة شعرية أدارها الشاعر جابر الزهيرى، وشارك فيها الشعراء أشرف أمين وعز الدين أمين، تلاها عرض مسرحى للسيرة المستجابية لفرقة طعم المكان إخراج الفنان أسامه طه، وابتهالات قدمها محمود طه.

وفى ختام الاحتفالية تم تسليم الجوائز المالية على المواهب الصغيرة المشاركة من أبناء القرية.

وأكد الدكتور شعيب خلف مدير عام ثقافة المنيا، أن هذا النشاط يأتى فى إطار تفعيل دور الهيئه العامه لقصور الثقافة برئاسة الدكتور سيد خطاب وإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الدكتورة فوزيه أبو النجا بأهمية دور الفلاح فى التنمية بإعتباره الداعم الأول لتوفير الغذاء، خاصة في تلك المرحلة من مراحل العمل الوطني.

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