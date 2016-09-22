ما حقيقة حمل مريم أوزيرلي؟

نشرت الصحافة التركية خبراً يؤكد حمل الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام للمرة الثانية بدون زواج، من حبيبها رجل الأعمال الوسيم ألب أوزجان الذي بدأت علاقتها العاطفية به قبل 9 أشهر فقط.

مريم التي أنجبت ابنتها الأولى غير الشرعية لارا من حبيبها السابق رجل الأعمال الهارب من القانون جان أتيش، كذّبت شائعة حملها بخفة ظل في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (أنستغرام) قائلة: لست حاملاً، بطني منتفخ من تناول البوظة.

فيللا في أنطاليا

وقبل شائعة حملها بأيام اشترت مريم فيللا فخمة ذات إطلالة ساحرة في أنطاليا بـ 12 مليون ليرة تركية أي ما يساوي 4 ملايين دولار، لتمضية إجازاتها فيها.

ويعد هذا أول إستثمار لها في بلدها تركيا رغم أن إقامتها الدائمة ما زالت في ألمانيا لغاية اليوم، إذ أنها لا تزور تركيا إلا للعمل ولقضاء أوقات مع حبيبها الذي تتجه بعلاقتها الجدية به للزواج الرسمي قريباً.

وقد أصبحت مريم بذلك جارة لعدد من المشاهير الأتراك وبالأخص أجون ليغالي، وعلي كوتش، وقد علقت بعض وسائل الإعلام على هذا الخبر بأن شراء مريم أوزيرلي للفيللا أدخلها نادي المشاهير الأثرياء المعروفين باستثماراتهم العقارية ومن أبرزهم كينان أميرزالي أوغلو وكيفانش تاتليتوغ ونجاتي شاشماز وتوبا بيوكستون وخالد آرغنش وزوجته بيرغوزار كوريل.

ونشرت مريم أوزيرلي بسعادة أول صورة لفيلتها في حسابها الشخصي بأنستغرام قائلة لمحبيها وأصدقائها: هذا منزلي الجديد.

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