وفاة المخرج كورتيس هانسون

فارق المخرج وكاتب السيناريو كورتيس هانسون Curtis Hanson الحياة عن عمر ناهز الـ 71 عاماً في منزله في هوليوود ولأسباب طبيعية.

هانسون الذي تقاعد في الأعوام الأخيرة جراء إصابته بالزهايمر، حاز على جائزة أوسكار عام 1998 عن سيناريو فيلم " LA Confidential ".

وقد لمع اسم الراحل في الكثير من الأفلام المهمة، وعلى رأسها فيلم " 8 Mile " بطولة نجم موسيقى الراب إيمنيم Eminem ، الذي كان من أول الذين قدموا العزاء في هانسون.

وبدأ هانسون، الذي ولد في رينو في نيفادا، مسيرته ككاتب لمجلة "سينما" قبل أن ينتقل إلى كتابة السيناريو في أوائل السبعينات والإخراج في التسعينات.

وقال هانسون عام 2005 "دخلت إلى المجال من باب جانبي. شعرت أن أفضل مجال لي هو كتابة السيناريو، لأن كل ما تحتاجه حتى تكتب هو آلة كاتبة وفكرة".