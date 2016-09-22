أغنية ليدي غاغا تتخطى المليون مشاهدة

تخطت أغنية النجمة العالمية ليدي غاغا perfect illusion المليون ونصف المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحها.

أغنية perfect illusion هي واحدة من الألبوم الخامس للنجمة والذي يحمل اسم Joanne.

وتعاونت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً في الأغنية مع المنتج مارك رونسون، وكيفين باركر.

يشار إلى أن النجمة ليدى غاغا Lady Gaga اختارت اسم "Joanne" لألبومها الخامس تيمنا باسم عمتها التي توفيت بعد معاناة مع مرض "lupus" أو "الذئبة".