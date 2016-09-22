بالفيديو حنان الخضر: هذا هو أوّل حب في حياتي

حلت المطربة المغربية حنان الخضر، نجمة النسخة الأخيرة من برنامج "ستار أكاديمي"، ضيفة على زميليها رنا سماحة ومينا عطا بالبرنامج الاذاعي "سنة تانية غنا"، ضمن فعاليات زيارتها الفنية للعاصمة المصرية القاهرة، وكشفت عبر حوار مطول عن أسباب تحولها لعالم التمثيل في مسلسل "سمرقند"، وأسرار حبها الأول، والأصوات الغنائية المفضلة لديها.

كما كشفت خلال البرنامج عن الكثير من أسرارها الخاصة، وكواليس اشتراكها فى النسخة الأخيرة من برنامج "ستار أكاديمي" ولعب مينا ورنا معها، مجموعة من الألعاب على الهواء، ووجها لها عدة أسئلة، وطلبا منها الإجابة عنها بسرعة، ومنها سؤال عن مطربها المفضل، والأغنية التي كانت تتمنى أن تغنيها، والأمثال الشعبية المفضلة لها، كما سألتها رنا عن أهمية المال فى حياتها، أما عن قرارها بخوض تجربة التمثيل فأشارت إلى أنه جاء فجأة، أما أول حب فى حياتها فأجابت سريعا "أمي" وقالت أنها لم تمر بتجربة حب حقيقية حتى الآن.

وعن لونها المفضل اختارت الأبيض والاسود وكشفت حنان عن المطربين المفضلين لها، وهم شيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم وسعد لمجرد، وأسماء لمنور، ودنيا باطمة أما عن أفضل فيلم من وجهة نظرها فكان "تايتنك".

شاهد المقابلة الكاملة لحنان الخضر