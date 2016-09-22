حمل ماريون كوتيار يورطها في طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

ما زالت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard تحاول جاهدة التنصل من طلاق النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie وزوجها النجم الشهير براد بيت Brad Pitt، بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام.

فبعد أن نفت النجمة علاقتها بزميلها في العمل براد بيت، أعلنت على إحدى صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي أنها حامل من حبيبها الممثل الفرنسي جيلوم كانيت.

ورغم أن إعلان هذا الخبر كان بهدف إبعاد التهم عنها، إلا أنها تورطت أكثر إذ اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أنها حملت من الممثل والمخرج براد بيت بعد العلاقة الغرامية التي جمعتهما وهذا هو السبب الرئيسي للطلاق.

وكانت كوتيار قد أعربت عن انزعاجها من انتشار شائعات حول علاقة غرامية بينها وبين براد بيت وربطها بانفصاله عن زوجته، مؤكّدة أنّ العلاقة الوحيدة التي تربطها بالنجم هي أنّها بطلة فيلمه الجديد.

يذكر أن Robert Offer محامي أنجلينا، قال إنّ الأخيرة اتّخذت قرار الانفصال من أجل "صحّة عائلتها"، مؤكداً عدم وجود شخص ثالث داخل حياة أحد النجمين، نافياً بذلك أن يكون للخيانة أيّ علاقة بقرار الانفصال.