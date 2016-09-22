محمد رمضان: تفوقت على عادل إمام في رمضان فكيف أهرب من مواجهة أحمد حلمي؟

القاهرة_ عمرو رضا

أشعل الفنان الشاب محمد رمضان ندوة تكريم فريق عمل مسرحية "أهلا رمضان" بعدما وجه الدعوة لجمهوره للمشاركة في الندوة، رغم أنها مخصصة للنقاد فقط، واستغل الفرصة للرد على ادعاءات البعض بأن تأجيل عرض فيلمه المنتظر "جواب اعتقال" كان محاولة للهروب من منافسة زميله أحمد حلمي الذي حطم كل الأرقام القياسية للإيرادات بفيلم "لف ودوران"، مؤكدا أنه هزم الزعيم عادل أمام في رمضان الماضي، ولا يخشى حلمي الذي فشل فيلمه الأخير "صنع في مصر"!!

رمضان الملقب بالأسطورة أكد أنه لم يخش منافسة أحمد حلمي في موسم عيد الأضحى بفيلمه "جواب اعتقال" ولكن كل ما منعه هو توقف التصوير بسبب تعنّت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية في منحه التصاريح اللازمة.

أضاف : انا نافست الزعيم في رمضان وتفوقت على مسلسله " مأمون و شركاه"، لذا ليس من الطبيعي ان أخشى من منافسة أحمد حلمي خاصة انه عاد بعد فشل فيلم صنع في مصر منذ عامين".

ورفض رمضان وصف تعنّت الرقابة مع فيلمه الجديد بالمؤامرة مؤكداً أنه ضد نظرية المؤامرة، وأشار إلى أن الرقابة قامت بتعطيل تصوير فيلم "جواب اعتقال" كثيرا، وعندما وافقوا علي الفيلم، وقال: "قامت الرقابة بالموافقة في موعد غريب، ولم نلحق تصوير الفيلم كاملا".

ونفى عن نفسه تهمة الغرور والتعالي على زملاء الوسط الفني، وقال: إن ثقته في الله هي من تحصنه من الغرور و النجومية بالرغم من انه إنسان طموح لأقصى درجة، مشيرا إلي انه حتى الآن لم يصل لذرة في طموحه، و يعتبر نفسه بانه لا يزال على أول سلم النجاح.